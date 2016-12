Galeotto evade con guardia carceraria Svizzera, i due in fuga verso l'Italia

L'evaso, racconta TicinoNews.ch, era arrivato in Svizzera nel 2010 come richiedente asilo, e nei 4 anni successivi è stato coinvolto più volte in reati a sfondo sessuale. Nel 2012 invitò una 19enne nella sua camera al centro richiedenti asilo di Eschlikon con la scusa di volerle tagliare i capelli (poiché è parrucchiere), ma una volta soli la minacciò puntandole un oggetto tagliente alla gola e la obbligò a un rapporto orale.



Nel giugno 2014 fu condannato a 42 mesi di carcere per tentato stupro, ma per questa condanna non è mai finito in cella a causa dei continui ricorsi. Pochi mesi dopo, però, fu arrestato per un altro caso, dopo aver abusato di una 15enne fuori da un locale a Schlieren. Per questa aggressione, nonostante secondo lui il rapporto con la minorenne fosse stato consenziente, Kiko fu condannato a 4 anni per violenza carnale e rinchiuso nel carcere di Limmattal.



Proprio qui ha conosciuto la Magdici, che a quanto pare si è innamorata di lui e l'ha aiutato a evadere. La relazione dev'essere stata tenuta nascosta a tutti: secondo il direttore del carcere, Roland Zurkirchen, il personale del penitenziario non era a conoscenza della storia d'amore, e sul caso sono in corso accertamenti.



Il marito della donna, da parte sua, ha raccontato ai media svizzeri che la moglie negli ultimi mesi era molto cambiata: "Ha cominciato a leggere il Corano e mostrava un forte interesse per quanto accade in Siria. Credo si sia convertita all'Islam". E quattro mesi fa l'ha lasciato: "Se n'è andata, ha preso anche tutti i soldi e dei mobili e ha trovato alloggio da un'amica. Probabilmente le piacciono i criminali e io ero troppo buono per lei". E in merito alla fuga verso l'Italia, l'uomo si dice convinto che, invece, i due invece diretti in Siria.