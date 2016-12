Aggressioni con l'acido, Martina Levato terrà il figlio dopo il parto

Martina Levato sarà trasferita dopo il parto all'Icam, l'Istituto a custodia attenuta per detenute madri. La decisione è stata presa dal presidente dei gip di Milano che ha accolto un'istanza motivata del pm Marcello Musso. La Levato, condannata a 14 anni di carcere con l'amante Alexander Boettcher per aver sfregiato con l'acido Pietro Barbini, lo studente con cui aveva avuto una relazione, è in attesa di processo per altre aggressioni.