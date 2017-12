Aggressioni con l'acido, la Cassazione conferma 14 anni a Boettcher

La Suprema corte ha così accolto la richiesta del pg, che aveva chiesto di rigettare il ricorso della difesa di Boettcher contro la condanna. "E' un dato oggettivo - ha sottolineato il procuratore generale - che Boettcher dopo l'aggressione con l'acido inseguì Barbini con un martello per portare a termine l'azione delittuosa e impedire che potesse riconoscerli", definendo anche corretta l'individuazione del movente della "purificazione" di Martina Levato, allora amante di Alex.



Per l'aggressione a Barbini e in continuazione con altre due, delle quali la coppia dell'acido è stata ritenuta colpevole, Martina Levato è stato condannata in totale a 20 anni, mentre Boettcher è stato condannato a luglio, in Appello, ad altri 23 anni per aver sfigurato con l'acido anche Stefano Savi e per aver tentato di sfregiare allo stesso modo anche il fotografo Andrea Carparelli.