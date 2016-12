Afa e blackout: troppi condizionatori accesi, a Milano rete ancora in tilt

Oltre al danno (il caldo), la beffa (il blackout elettrico). In queste giornate di afa in alcune città del Nord Italia interi quartieri sono rimasti a lungo senza elettricità. Milano, città dell'Expo, sta vivendo forse più di altre l'emergenza. I disservizi sono sotto gli occhi di tutti ormai da giorni e i social, Twitter in testa, li amplificano.