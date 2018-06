A Lodi torna l'omnibus trainato dai muli, Michela Brambilla: "E' una crudeltà"

Rincara la dose Emanuele Arensi, vice-responsabile provinciale del movimento: "Oltre che con le leggi, il progetto è in netto contrasto con l'articolo 35 comma 4 del vigente Regolamento comunale 'per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città' che vieta di sottoporre gli equidi a sforzi eccessivi, oltre che con l'articolo 63 comma 2 del Regolamento di Polizia urbana. Crediamo che richiamare la tradizione a proposito di iniziative che lucrano sullo sfruttamento degli animali trasmetta un messaggio fortemente diseducativo sui diritti e benessere degli stessi. Il vero simbolo della tradizione di Lodi assicura il rispetto degli animali ed è il Palio, dal 2011 insignito del marchio 'Patrimonio d'Italia per la Tradizione', grazie alla sua 'Cursa dei cavai', proprio per la sua caratteristica di manifestazione popolare nota anche a livello internazionale come l'unico Palio dove i cavalli non si azzoppano".



"Invitiamo quindi l`amministrazione comunale - conclude Arensi - a rispettare quest'ultima 'tradizione', quella del Palio senza cavalli premiato dal ministero del Turismo, e a valutare attentamente un'iniziativa anacronistica e inappropriata, che a nostro avviso integra un'ipotesi di reato. Che bisogno c'è di far soffrire degli animali, quando potremmo vivere gli ambiti ricchi di beni architettonici e il patrimonio che l'Adda offre a livello naturalistico e paesaggistico, passeggiando lungo il fiume, navigando sulle sue acque e pedalando lungo le ciclabili?".