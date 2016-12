Yara, chi è Massimo Giuseppe Bossetti

12:50 - Il presunto assassino di Yara Gambirasio, Massimo Giuseppe Bossetti, è un muratore incensurato di 44 anni ed è padre di tre figli, due bambine e un ragazzino che frequentano le scuole elementari e medie. A lui si è arrivati per la sovrapponibilità del suo Dna con quello di "Ignoto 1", rilevato sugli indumenti intimi di Yara. Sarebbe il figlio illegittimo dell'autista di Gorno deceduto nel 1999, Giuseppe Guerinoni.

L'uomo è originario di Clusone, ma da anni vive con la famiglia a Mapello. Qui, gli abitanti del paese sanno poco, a sottolineare il carattere schivo di cui si parla. Bossetti è un artigiano con una piccola azienda edile, molto riservato, che oltre al lavoro non sembra avere particolari interessi. Salvo l'amore per gli animali, come si vede anche dal suo profilo Facebook, dove ha pubblicato le immagini di due gatti, due cani e perfino un coniglio. Bossetti sarebbe il nipote biologico della donna di servizio della famiglia Gambirasio.