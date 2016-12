Si fa ridurre lo stomaco, donna di oltre 130 chili muore a Vigevano

23:33 - Una donna di 44 anni di Santhià (Vercelli) è morta dopo essere stata sottoposta ad un intervento per ridurre dello stomaco. La paziente, che pesava oltre 130 chili, è stata operata all'Istituto clinico Beato Matteo di Vigevano, in provincia di Pavia. Durante la degenza post-operatoria, la donna ha cominciato ad avvertire dolori al corpo, e dopo poco più di 48 ore è deceduta per una serie di complicazioni. E' stata disposta l'autopsia.

La 44enne era stata trasferita d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Vigevano dove poi è morta.