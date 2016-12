Ruby, per un ministro marocchino "la ragazza era maggiorenne"

15:27 - Clamorosa novità nella vicenda Ruby. Per il ministro della Funzione pubblica del Marocco, Mohamed Mobdii, la ragazza sarebbe stata maggiorenne nel febbraio 2010, all'epoca delle frequentazioni con Silvio Berlusconi. In un'intervista a un quotidiano locale, Mobdii, riporta Il Giorno, ha sostenuto di essere stato lui a firmare l'atto di nascita della ragazza.

Mobdii è stato deputato nella zona in cui risiedeva la famiglia di Karima El Mahroug, nota come Ruby, nata quindi nel 1992. Il ministro ha spiegato di aver conservato "il file della nascita", oltre ad aver avuto una richiesta del consolato marocchino a Milano di spedire tutti "i documenti in una valigia diplomatica", in modo da evitare falsificazioni.



Per questa vicenda, i giudici di Milano hanno condannato a sette anni il leader di Fi, colpevole dei reati di concussione per costrizione e prostituzione minorile.