Milano, trova un portafogli e lo riconsegna: accoltellato per venti euro

10:48 - Trova un portafogli per terra e lo riconsegna al legittimo proprietario, al quale risale leggendo i documenti. Quest'ultimo non solo non lo ringrazia, ma lo accusa di furto e un amico di quest'ultimo lo accoltella, mandandolo in ospedale in codice rosso. La vicenda è avvenuta a Milano l'altra notte, dove il malcapitato si è ritrovato vittima di un'aggressione per soli venti euro, quelli che mancavano.

L'uomo ferito, un milanese di 33 anni, deve aver recriminato non poco sulla sua onestà. Adesso si trova al Fatebenefratelli, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre l'aggressore e il proprietario si sono dileguati: la polizia sta cercando di identificarli anche grazie ai testimoni presenti alla scena.



Al momento dell'aggressione, infatti, il giovane si trovava in un giardinetto in piazza Tito Imperatore con altri cinque amici quando, intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, ha visto per terra il portafogli. Guardando i documenti al suo interno ha capito che apparteneva a un conoscente intravisto poco prima in un locale della zona, ed è quindi andato a restituirgli il portafogli perduto.



Questo ha subito accusato il benefattore di averlo derubato, si è allontanato e, poco dopo, è tornato in compagnia di un amico, accusando il 33enne di avergli sottratto 20 euro dei 70 che c'erano all'interno. Lui ha negato, spiegando che, se avesse deciso di rubare qualcosa, non glielo avrebbe certo riportato, e per di più con 50 euro dentro. Ne è nata una lite sfociata nell'accoltellamento. Con il brutto finale al Pronto soccorso dell'ospedale milanese.