Fu sfregiato con l'acido, la mamma ringrazia i lettori di Tgcom24

09:00 - Pubblichiamo la lettera della signora Fiorella Grossi, la mamma di William Pezzullo. Avevamo raccontato la sua storia alcuni giorni fa: nel 2012 fu sfregiato nel Bresciano dalla sua ex, Elena Perotti con l'aiuto dell'amico Dario Bertelli. Lo aspettarono sotto casa, a Travagliato, e dopo averlo picchiato gli hanno rovesciato addosso una bottiglia di acido.



William è rimasto quasi del tutto cieco e con il viso pieno di cicatrici. Diversi lettori di Tgcom24 hanno accolto l'appello di Fiorella e hanno mandato un aiuto per consentire a suo figlio di sottoporsi a un intervento negli Stati Uniti per l'impianto di una telecamera oculare. Questo è il messaggio con il quale la famiglia Pezzullo vuole ringraziare i medici e quanti si sono fatti avanti con piccole e grandi donazioni:



Gentile Redazione di Tgcom24,

mi piacerebbe poter ringraziare alcune persone visto che non l'ho mai potuto fare pubblicamente.



Se è possibile vorrei ringraziare tantissimo il professor Bersini, i medici e gli infermieri che per primi hanno salvato la vita a William all'ospedale di Genova Villa Scassi.



Un grazie enorme al professor Giorgio Marchini e alla sua equipe medica di Verona che con la sua esperienza nel campo oculistico sta cercando di salvare l'occhio rimasto.



Inoltre ringrazio di cuore tutte le persone che stanno inviando contributi per le cure costose che mio figlio deve e dovrà sostenere in futuro. Cordiali saluti, Fiorella Grossi.