13 maggio 2014 Berlusconi ai servizi sociali, ecco le foto

del suo primo giorno alla Sacra Famiglia In camice bianco, il leader di Forza Italia è ritratto mentre discute con una responsabile della struttura. "Forse oggi sono stato solo un disturbo per loro, voglio fare molto di più", ha detto al termine del servizio

11:32 - "Forse oggi sono stato solo un disturbo per loro. Non ho dato loro niente, stavolta. Voglio fare molto di più". Lo ha detto Silvio Berlusconi al termine del primo giorno di servizi sociali presso l'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Il settimanale Chi pubblica anche alcune fotografie che ritraggono il leader di Forza Italia, in camice bianco, mentre discute con una responsabile della Residenza San Pietro, il settore dove presta servizio.

"Qui ci sono persone straordinarie. Che cosa mi ha colpito di più? Una signora, una dirigente, Giuliana Mura, che assiste questi malati da anni con passione e ha la responsabilità di sessanta pazienti colpiti dall’Alzheimer. Un operatore di base guadagna 800 euro al mese e fa un lavoro pazzesco", ha detto Berlusconi. Che poi ha concluso: "Andrò a fondo per dare la speranza di un vero miglioramento a questi malati. Noi classe medio borghese abbiamo il dovere di aiutare chi sta peggio".