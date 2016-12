14:54 - Tragedia nella notte a Calvisano, in provincia di Brescia, dove Donato Fanelli, un anziano di 84 anni, ha accoltellato e ucciso Giuliana Moreni, la moglie 82enne. Ferito anche il nipote dell'uomo, Laerte, intervenuto in difesa della donna. L'anziano, che è stato poi fermato dai carabinieri, ha aggredito la moglie al culmine di una lite.

Brescia, anziano uccide la moglie Ferito il nipote giunto in aiuto - L'uomo ha compiuto l'omicidio davanti agli occhi del nipote, di 25 anni, che nel tentativo di difendere la nonna è rimasto ferito: il nonno lo ha colpito al fianco con una coltellata. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Donato Fanelli è attualmente piantonato agli Spedali civili di Brescia, in stato di shock.