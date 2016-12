Uccisa da ex, giudice negò 3 volte arresto: indagine interna in Procura

Una storia che rivela troppi errori, tali da far aprire un'inchiesta interna alla Procura di Savona. E' quella di Loredana Colucci, la 41enne uccisa martedì ad Albenga dall'ex marito, il marocchino Mohamed El Mountassir. Stando a quanto emerso, dopo le numerose minacce contro l'ex moglie, per l'uomo era stato chiesto l'arresto per tre volte e per tre volte lo stesso giudice lo aveva rifiutato.