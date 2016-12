Albenga, lite tra ex: due morti in casa

I cadaveri di una donna e un uomo sono stati trovati in un appartamento ad Albenga. E' stata la figlia 11enne della donna a dare l'allarme urlando dal balcone per richiamare l'attenzione di alcuni passanti che hanno avvertito il 112. Già in passato le forze dell'ordine erano intervenute per sedare dissidi familiari. L'uomo avrebbe accoltellato a morte la donna, ma lei prima nel tentativo di difendersi lo aveva a sua volta colpito con un coltelo.