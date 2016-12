Savona, pedone in coma dopo una lite con automobilista

Tutto è cominciato quando Riccardo Cinco, commerciante di Varazze, è uscito da un locale dove aveva passato la serata con la moglie e i due bambini. Mentre il savonese cercava di attraversare la strada per raggiungere la sua macchina, parcheggiata pochi metri più avanti, un'auto ha inchiodato a pochi centimetri da lui, evitandolo per un soffio.



La fuga dopo l'aggressione - Cinco, secondo quanto hanno riferito i numerosi testimoni, ha cominciato a inveire contro l'automobilista: quest'ultimo è sceso, accompagnato da un uomo che viaggiava con lui. Da qui è iniziato il pestaggio: in conducente ha preso Cinco per il collo e gli ha assestato alcuni cazzotti al volto e alla testa. L'uomo si è accasciato al suolo e l'aggressore con l'amico sono risaliti in auto e sono scappati via.



Il 44enne, ricoverato, ha subito una delicatissima operazione e poi è stato trasferito, in coma farmacologico, nel reparto di rianimazione dello stesso nosocomio.