Ponte Morandi, "Quartogrado": crepa su un pilastro 7 minuti prima del crollo

Un automezzo transita sul Ponte Morandi di Genova alle ore 11.29 del 14 agosto 2018. L'autista riprende il tragitto e forse per pura casualità nel suo filmato si visualizza un pilastro dell'infrastruttura, segnato da una evidente e profonda crepa orizzontale. È questo l'incredibile documento reperito dalla trasmissione di Rete4 "Quartogrado". In quel momento stava iniziando il collasso del viadotto? Il timore è proprio questo, ma sarà l'inchiesta in corso a chiarire tempi e modalità del disastro in cui hanno perso la vita 43 persone.