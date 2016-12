Migranti Ventimiglia, seconda notte sulla scogliera

Intanto Trenitalia ha concesso al comune una 'sala d'aspetto' all'interno della stazione di Ventimiglia per ospitare i migranti che dormono vicino allo scalo ferroviario. La struttura è stata ottenuta dal comune al termine di un vertice che si è tenuto ieri sera con la prefettura di Imperia.



Da sottolineare il fatto che alla frontiera la gendarmerie francese ha rafforzato i controlli oltreconfine mentre gli uomini del battaglione mobile dei carabinieri presidiano, in territorio italiano, la zona della scogliera.



Alfano: immagini pugno in faccia all'Europa - Le immagini dei migranti sugli scogli a Ventimiglia "sono un pugno in faccia all'Europa: quelle persone vogliono andare in Europa, non in Italia e domani quelle immagini me le porterò dietro al vertice dei ministri dell'Interno Ue a Lussemburgo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano al programma Agorà su Raitre.