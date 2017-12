Forte maltempo in Liguria: una tromba d'aria, che si è originata al largo di Portosole, si è abbattuta su Sanremo poco prima delle 13 provocando diversi danni, soprattutto in centro. Molte le vetrate finite in frantumi. Il vortice ha letteralmente divelto il camino da un tetto che è precitato sulla strada. Danni a moto e auto. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Una donna è rimasta lievemente ferita. Alla vista del possente vortice di aria, che si è formata in mare e che è durato pochi minuti, c'è stato un fuggi fuggi di persone che hanno trovato ripari di fortuna.

