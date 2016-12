Maltempo Liguria, massima allerta: rinviata Sampdoria-Bologna

La Protezione Civile della Regione Liguria ha trasformato lo stato di Allerta meteo 1 in vigore dalla mezzanotte di sabato, in Allerta 2, quello massimo, fino alle 6 di lunedì. L'unica zona della regione che resta in Allerta 1 è l'Imperiese. Le previsioni , secondo quanto reso noto dalla Protezione civile regionale, segnalano una situazione in netto peggioramento da Ponente a Levante con precipitazioni diffuse e forti temporali.

Lunedì ancora fenomeni temporaleschi e piogge localmente forti, prima di una progressiva attenuazione del maltempo con residui temporaleschi su centro-Levante nel pomeriggio.



La partita Sampdoria-Bologna è stata rinviata. La decisione è stata ratificata nel corso di una riunione del comitato operativo per la sicurezza in Questura a Genova. La Samp resta in ritiro in attesa delle determinazioni della Lega di Serie A.



Tra gli eventi annullati per l'allerta meteo nel capoluogo ligure anche tutte le partite di Eccellenza, Promozione e giovanili nel savonese e nello spezzino. Il Comune di Genova ha disposto la chiusura dei parchi comunali e dei musei che si trovano al loro interno, dei cimiteri e ha interdetto l'accesso alle scogliere e Da questa mattina, la linea metropolitana è limitata da Brin a De Ferrari.



La pioggia sta battendo soprattutto nel savonese dove si sono accumulati fino a 122 mm di pioggia nella zona di Bardineto. Sono stati segnalati smottamenti e allagamenti. Chiusa temporaneamente la viabilità sulla strada provinciale 6 tra Villanova e Lusignano d'Albenga.



Allerta meteo anche in Piemonte - E' allerta "gialla" in Piemonte per le forti piogge che da alcune ore si sono abbattute in particolare sul versante orientale e sulle zone al confine con la Liguria. Le precipitazioni massime al Colle San Bernardo, in provincia di Cuneo, dove nelle ultime tre ore sono caduti 77 millimetri di pioggia. In rapido aumento, secondo il Centro Funzionale della Regione Piemonte, i livelli dei torrenti nelle province di Cuneo e di Alessandria.