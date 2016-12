Meteo, weekend di pioggia al nord

In queste ultime zone sarà elevato il rischio di forti rovesci e temporali. Dalla sera di lunedì la perturbazione tenderà ad allontanarsi e in seguito prevarranno giornate di tempo stabile, soleggiate soprattutto al Centrosud e con temperature al di sopra della norma grazie al graduale ritorno dell'Anticiclone Nord Africano. Quest'area di alta pressione, a pochi giorni di distanza dall'Equinozio autunnale (mercoledì 23 settembre), determinerà un autentico colpo di coda dell'estate: raggiungeremo picchi di caldo decisamente intenso per la stagione, con temperature che giovedì, la giornata più calda, potranno risultare dai 5 ai 10 gradi sopra le medie stagionali. Il Nord resterà maggiormente ai margini rispetto all'area anticiclonica, con temperature sopra la media ma più contenute e rischio di irregolari passaggi nuvolosi. In particolare, su Alpi e Nordovest non si esclude anche qualche breve fase instabile.



PREVISIONI PER OGGI (DOMENICA)



Oggi al mattino al Nordovest piogge anche forti e temporali in Liguria, primi rovesci sull'alta Toscana; prevalgono le schiarite altrove, ma con nubi in aumento al Nordest. Tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno anche al Nordest e al resto della Toscana, mentre tenderanno ad attenuarsi su Piemonte e Valle d'Aosta. La situazione più critica riguarderà Liguria e la Toscana occidentale: qui i rovesci e i temporali saranno particolarmente forti e insistenti, con rischio di locali nubifragi. Massime in ulteriore rialzo su medio Adriatico, isole e al Sud, in diminuzione al Nordovest. Venti moderati o forti di Scirocco su Mar Ligure, Tirreno e Canale di Sicilia. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto con un valore di 90 in tutto il Paese.



LE CRITICITA' DI OGGI (DOMENICA)



La perturbazione in arrivo sarà responsabile di piogge intense e rovesci al Nordovest e sull'alta Toscana. Accumuli significativi sono attesi sull'alto Piemonte e sull'alta Lombardia, ma il rischio maggiore riguarderà la Liguria con possibilità rovesci, temporali frequenti e di locali nubifragi. Infatti, i forti venti di Scirocco previsti sul mar Ligure trasporteranno aria molto umida che, raggiunto l'entroterra della regione, potrebbe dare luogo a nubi a grande sviluppo verticale, e quindi a forti precipitazioni. Inoltre, le condizioni del mare determinate dal forte Scirocco potrebbero ostacolare il deflusso dei corsi d'acqua, aggravando così le conseguenze delle forti piogge.



PREVISIONI PER DOMANI (LUNEDI')



Lunedì cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Centronord, più soleggiato al Sud e nelle Isole, soprattutto su Ionio, Calabria e Sicilia. Al Nord le piogge più insistenti e localmente abbondanti interesseranno Alpi centro-orientali, alta Lombardia, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rischio di locali rovesci o temporali intorno alla fascia prealpina e pedemontana e in Friuli Venezia Giulia; residui rovesci anche su Levante ligure, sostanzialmente asciutto altrove. Al Centro locali precipitazioni tra il versante tirrenico e le zone interne con il rischio di qualche temporale specie al mattino tra bassa Toscana e Lazio. Fenomeni in attenuazione in serata. Per quanto riguarda le temperature, massime in lieve calo su estremo Nordest, Umbria e Lazio, mentre altrove prevarranno gli aumenti per effetto di intensi venti meridionali, che soffieranno moderati, fino a forti sul Tirreno e sull'alto Adriatico.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA



Da martedì torneremo a una situazione più tranquilla. In particolare, già nella giornata di martedì le piogge saranno praticamente assenti, e un po' di nuvole irregolari e variabili potranno interessare ancora parte del Nord, il basso Lazio e la Campania, mentre altrove già prevarrà un cielo poco nuvoloso. Primi aumenti delle temperature e venti meridionali in parziale attenuazione. Le giornate successive, grazie a un graduale rinforzo dell'Anticiclone Nord-Africano, saranno all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato al Centrosud e via via più caldo, con le temperature massime che, giovedì, potranno risultare anche dai 5 ai 10 gradi sopra le medie stagionali: raggiungeremo al Centro picchi di 33-35 gradi, al Sud e nelle Isole picchi di 34-37 gradi. Il Nord resterà maggiormente ai margini rispetto all'area anticiclonica, con temperature più contenute e rischio di irregolari passaggi nuvolosi. In particolare, su Alpi e Nordovest non si esclude anche qualche breve fase instabile.