24 ottobre 2015 I furbetti di Sanremo, scoppia la polemica sui benefit in busta paga E sui social network gli arrestati facevano i moralisti contro la casta. Il vigile in mutande si difende: "Io abito dove timbro il cartellino"

Ha fatto molto scalpore la notizia dei 35 assenteisti del comune di Sanremo (ma 195 indagati pari a un terzo della forza lavoro) che sono stati arrestati. E la polemica sulla questione benefit, soldi finiti nelle loro buste paga a fine anno. "Per il ruolo che ricoprivano non per la produttività", fanno sapere fonti vicine al sindaco. Intanto fa sorridere sapere che alcun degli arrestati sui social lanciavano anatemi contro la casta con dei post moralisti.

Nel 2014, anno su cui è incentrata l'inchiesta, ci sono stati 59 dipendenti del comune di Sanremo che hanno ricevuto un premio tra i 550 e i 2.300 euro. Otto di questi, però, compaiono anche nella lista degli indagati. Sette sono addirittura stati arrestati. "Ma non chiamatelo di produttività, sono bonus legati alle mansioni attribuite non ai risultati ottenuti", dice il sindaco Alberto Biancheri. Bonus che però avevano scatenato già diversi mal di pancia tra i dipendenti comunali, qualcuno era arrivato quasi ad accusare che fossero delle "mance".



"Ci sono assunzioni che sono state fatte non certo in base alla preparazione o alle competenze. A molti è stato concesso di far poco e nulla. Basta che fosse pronto quando qualcuno lo chiamava per dirgli, magari: corri a mettere a posto il marciapiede sotto casa di quella persona, è un mio elettore", dice al Secolo XIX un dipendente del comune che chiede l'anonimato.



I moralisti sul web - "Con tutti i maiali che mantengo a Roma", è solo uno dei messaggi che sui social network di alcuni degli indagati si leggevano prima che l'inchiesta li travolgesse. E poi commenti e condivisioni di post di Beppe Grillo oltre a una serie di invettive contro il governo.