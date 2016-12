Genova, ruba merce per quattro euro: sei mesi di reclusione a clochard

Un clochard ucraino di 30 anni, già condannato in primo grado a scontare sei mesi di reclusione con la condizionale e a pagare una multa di 160 euro per aver rubato da un supermercato due pezzi di formaggio e una confezione di wurstel per un valore totale di 4,07 euro, si è visto confermare la condanna dalla corte d'appello di Genova. Il senzatetto fu sorpreso nel novembre 2011 mentre tentava di nascondere la refurtiva.