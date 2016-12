Genova, picchiati due clochard

Due clochard sono stati picchiati mentre dormivano alla stazione di Genova Quinto. E' successo la notte tra mercoledì e giovedì. Sei persone incappucciate hanno aggredito i senzatetto con catene, bastoni e cocci di vetro. I due, italiani di 32 e 40 anni, hanno detto di essere stati sorpresi mentre dormivano in un gabbiotto. Il gruppo ha urlato "barboni, andate via. Non dovete stare qua". Si indaga per tentato omicidio.