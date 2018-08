Genova, ingegneri: "Ponte Morandi geniale, ma fragile: piloni in cemento armato, materiale che si degrada"

Genova, crollati cento metri del viadotto Morandi Ansa 1 di 101 Ansa 2 di 101 Ansa 3 di 101 Ansa 4 di 101 Ansa 5 di 101 Ansa 6 di 101 Ansa 7 di 101 Ansa 8 di 101 Ansa 9 di 101 Ansa 10 di 101 Ansa 11 di 101 Ansa 12 di 101 Ansa 13 di 101 Ansa 14 di 101 Ansa 15 di 101 Ansa 16 di 101 Ansa 17 di 101 Ansa 18 di 101 Ansa 19 di 101 Ansa 20 di 101 Ansa 21 di 101 Ansa 22 di 101 Ansa 23 di 101 Ansa 24 di 101 Ansa 25 di 101 Ansa 26 di 101 Ansa 27 di 101 Ansa 28 di 101 Ansa 29 di 101 Ansa 30 di 101 Ansa 31 di 101 Ansa 32 di 101 Ansa 33 di 101 Ansa 34 di 101 Ansa 35 di 101 Ansa 36 di 101 Ansa 37 di 101 Ansa 38 di 101 Ansa 39 di 101 Ansa 40 di 101 Ansa 41 di 101 Ansa 42 di 101 Ansa 43 di 101 Ansa 44 di 101 Ansa 45 di 101 Ansa 46 di 101 Ansa 47 di 101 Ansa 48 di 101 Ansa 49 di 101 Ansa 50 di 101 Ansa 51 di 101 Ansa 52 di 101 Ansa 53 di 101 Ansa 54 di 101 Ansa 55 di 101 Ansa 56 di 101 Ansa 57 di 101 Ansa 58 di 101 Ansa 59 di 101 Ansa 60 di 101 Ansa 61 di 101 Ansa 62 di 101 Ansa 63 di 101 Ansa 64 di 101 Ansa 65 di 101 Ansa 66 di 101 Ansa 67 di 101 Ansa 68 di 101 Ansa 69 di 101 LaPresse 70 di 101 LaPresse 71 di 101 LaPresse 72 di 101 LaPresse 73 di 101 LaPresse 74 di 101 LaPresse 75 di 101 LaPresse 76 di 101 LaPresse 77 di 101 LaPresse 78 di 101 LaPresse 79 di 101 LaPresse 80 di 101 LaPresse 81 di 101 LaPresse 82 di 101 LaPresse 83 di 101 LaPresse 84 di 101 LaPresse 85 di 101 LaPresse 86 di 101 Ansa 87 di 101 Ansa 88 di 101 Ansa 89 di 101 Ansa 90 di 101 Ansa 91 di 101 Italy Photo Press 92 di 101 Italy Photo Press 93 di 101 Tgcom24 94 di 101 Ansa 95 di 101 Ansa 96 di 101 Italy Photo Press 97 di 101 Italy Photo Press 98 di 101 Italy Photo Press 99 di 101 Italy Photo Press 100 di 101 Italy Photo Press 101 di 101 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Cemento armato degrada e poi collassa" - "Il problema del ponte è che i tiranti, gli 'stralli', sono stati costruiti in calcestruzzo e non in metallo, e che negli anni Sessanta non si metteva in conto che il calcestruzzo si degrada e poi collassa - spiega l'architetto genovese Diego Zoppi, ex presidente dell'Ordine genovese, oggi membro del Consiglio nazionale degli architetti -. Cinquant'anni fa c'era una fiducia illimitata nel cemento armato. Si credeva fosse eterno. Invece si è capito che dura solo qualche decennio".



"Nel '67 si aveva tanta fiducia nel calcestruzzo" - "Il ponte Morandi ha sempre avuto problemi di corrosione degli stralli e di eccessive deformazioni, a causa delle perdita di tensione dei cavi di acciaio dentro le strutture di cemento armato precompresso - racconta il professor Andrea Del Grosso, per anni ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università di Genova -. Ma all'epoca della costruzione le deformazioni del calcestruzzo non erano conosciute come oggi".



Riccardo Morandi era un grandissimo ingegnere e progettista, geniale e innovativo. Il ponte per la A10 a Genova, scrive il Cnr, "realizzato tra il 1963 al 1967, è un esempio di razionalismo 'assoluto': l'intera, essenziale geometria ripercorre le linee di forza che sono capaci di garantire l'equilibrio dell'opera sotto l'azione del peso proprio e del traffico stradale". Il problema per il Cnr è che "gli stralli in calcestruzzo armato precompresso hanno mostrato una durabilità relativamente ridotta". Cosa che all'epoca non si sapeva ancora.



"Costi di manutenzione altissimi, meglio demolirlo e ricostruirlo in acciaio" - Ma sul sito ingegneri.info, due anni fa il professor Antonio Brencich, docente associato di costruzioni a Genova, spiegava che il ponte era stato mal progettato, che aveva costi di manutenzione altissimi e che presto sarebbe stato più conveniente demolirlo e ricostruirlo. "Morandi era un grandissimo strutturista, ma col viadotto sul Polcevera ha voluto forzare la mano", dice oggi l'architetto Zoppi. Per l'ingegner Del Grosso, per il ponte sarebbe stata più adatta una struttura d'acciaio: "Ma all'epoca c'era una grande perplessità sull'acciaio, per questioni di durata, mentre le industrie italiane avevano grande esperienza sul cemento armato".