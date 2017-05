Genova, bambino di 10 anni bloccato e rasato da due bulli mentre va a scuola

E' stato bloccato in strada, strattonato e rasato sulla nuca con un rasoio in segno di sfregio da due bulli. E' successo a Genova. La vittima è un bambino di 10 anni. L'allarme è stato lanciato con una telefonata alla polizia dalla madre dell'alunno avvertita del fatto dal preside dell'istituto. Gli agenti hanno cercato di rintracciare immagini dei due ragazzini aggressori descritti come adolescenti di circa 15 anni.