Genova, anziano va a funghi e viene trovato decapitato: la testa è sparita, tre sospetti

Sembrava una morte accidentale, magari dovuta ad un attacco cardiaco, invece si sta trasformando in un giallo la scomparsa di Albano Crocco, l'infermiere 68enne in pensione di Lumarzo (Genova) che era uscito per cercare funghi e non aveva fatto ritorno a casa. Il suo cadavere è stato trovato nei boschi vicino all'abitazione. Secondo gli inquirenti è stato ucciso con una fucilata e quindi decapitato con un coltello. La testa non è stata ritrovata.