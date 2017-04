6 aprile 2017 22:31 G8 Genova, Italia patteggia a Corte Strasburgo con vittime Bolzaneto Sei cittadini hanno accettato lʼaccordo con il nostro Paese. Le forze dellʼordine dovranno fare corsi sul rispetto diritti umani

L'Italia ha riconosciuto le proprie responsabilità nei confronti di sei cittadini per quanto subito nella caserma di Bolzaneto il 21 e 22 luglio 2001, ai margini del G8 di Genova. Il governo verserà, infatti, 45mila euro a ciascuno per danni morali e materiali e per le spese processuali. Lo rende noto la Corte europea dei diritti umani in due decisioni in cui "prende atto della risoluzione amichevole tra le parti".

G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 1 di 11 LaPresse LaPresse G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 2 di 11 LaPresse LaPresse G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 3 di 11 LaPresse LaPresse G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 4 di 11 LaPresse LaPresse G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 5 di 11 LaPresse LaPresse G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 6 di 11 Afp Afp G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 7 di 11 Afp Afp G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 8 di 11 Afp Afp G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 9 di 11 Ansa Ansa G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 10 di 11 Ansa Ansa G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto 11 di 11 Ansa Ansa G8 di Genova, i rastrellamenti alla Diaz e le violenze a Bolzaneto leggi dopo slideshow ingrandisci In sei hanno accettato la proposta d'accordo - Il governo italiano ha raggiunto una "risoluzione amichevole" con sei dei 65 cittadini - tra italiani e stranieri - che hanno fatto ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Ricorsi in cui si sostiene che lo Stato italiano ha violato il loro diritto a non essere sottoposti a maltrattamenti e tortura e si denuncia l'inefficacia dell'inchiesta penale sui fatti di Bolzaneto. I sei ricorrenti che hanno accettato l'accordo sono Mauro Alfarano, Alessandra Battista, Marco Bistacchia, Anna De Florio, Gabriella Cinzia Grippaudo e Manuela Tangari.