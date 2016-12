Costa Concordia, lo smantellamento: il video dalla "pancia" della nave

Uomini al lavoro nelle cabine e sui ponti di Costa Concordia. A meno di un mese dall'ultimo viaggio del relitto, previsto per la fine di marzo, per la prima volta possiamo vedere come si opera a bordo per alleggerire lo scafo. Il relitto a fine marzo verrà trainato dalla diga del porto di Genova Voltri, dove è ormeggiato da luglio, fino al bacino di carenaggio in cui sarà definitivamente smontato.

Si è lavorato febbrilmente in questi mesi per rimuovere i mobili, gli arredi, i rivestimenti di quella che è stata la più grande nave da crociera in navigazione finchè non ha fatto naufragio davanti all' Isola del Giglio. Il processo al comandante Schettino si è concluso con la condanna, e nel frattempo il relitto è stato portato a Genova.



Una volta completamente svuotato, ecco i tavolini ammassati in un container, il consorzio incaricato della demolizione farà trainare Costa Concordia lungo un corridoio di mare che conduce a un bacino di carenaggio dove - come si può notare nell'animazione contenuta nel video - verrà divisa in tre parti e poi comincerà ad essere smantellata. Prima verranno smontati i ponti superiori, uno per volta come fossero strati sovrapposti, quindi quel che resta dello scafo sarà nuovamente spostato in un bacino poco distante, dove quel che rimane della Concordia verrà tirato in secca e anche la chiglia potrà essere sezionata e smaltita.