Ice, la droga nove volte più forte della cocaina

Il mercato della droga non conosce crisi e si arricchisce di un nuovo, micidiale, prodotto. Ha l'aspetto di piccoli cristalli bianchi, proprio per questo viene chiamata Ice, ghiaccio.



La sostanza arriva dalle Filippine, dove viene assunta per superare le lunghe cerimonie funebri, ma è molto diffusa anche in Giappone e Corea: i suoi effetti sono devastanti, si va dalle allucinazioni agli istinti omicidi, una sola assunzione può portare alla dipendenza ed è 8/9 volte più potente della cocaina. La capitale italiana di questa nuova droga è Genova, dove una dose costa attorno ai 20 euro