Maltempo al nord, Sampdoria-Inter rinviata

La situazione in Europa 16:41 - E' stata rinviata a causa del maltempo la partita di campionato di serie A Sampdoria-Inter in programma questa sera al Ferraris a Genova. Lo ha deciso il comitato operativo comunale di Genova dopo l'allerta 1 diramata ieri dalla protezione civile regionale (grado medio) per i rischi di neve e pioggia. - E' stata rinviata a causa del maltempo la partita di campionato di serie A Sampdoria-Inter in programma questa sera al Ferraris a Genova. Lo ha deciso il comitato operativo comunale di Genova dopo l'allerta 1 diramata ieri dalla protezione civile regionale (grado medio) per i rischi di neve e pioggia.

Torino imbiancata - Domenica mattina sotto la neve in Piemonte. L'attesa perturbazione nordatlantica sta facendo nevicare su tutta la regione. Imbiancata anche Torino. Le precipitazioni più diffuse, secondo Arpa Piemonte, sulle Alpi Liguri, Marittime, Appennine e Lepontine, dove la neve potrebbe raggiungere il mezzo metro a 1.000-1.500 metri. Neve anche in pianura, dove se ne prevedono dai 5 ai 10 centimetri. Il maltempo dovrebbe proseguire fino a domani pomeriggio, quando è previsto un miglioramento.



Neve in Alto Adige - Nevica da inizio mattinata in Alto Adige al confine con l'Austria, tra Vipiteno e il Brennero, ma non sono segnalati disagi per la viabilità. L'arrivo della neve è atteso in serata pure a valle e anche in Trentino. Temperature minime in gran parte ancora sotto lo zero, ma non in città. Pericolo di valanghe moderato, di grado 2 in una scala di 5, su gran parte del territorio, ma marcato, cioè di grado 3, in presenza di significativi accumuli eolici.



Neve in tutta la Val d'Aosta - Nevica da alcune ore in tutta la Valle d'Aosta fino a bassa quota, con qualche fiocco anche sulla citta' di Aosta. La perturbazione proveniente da Nord Ovest è più intensa in alta Valle, nella zona del Monte Bianco tra Morgex e Courmayeur. Nessun disagio alla circolazione viene segnalato al momento; il transito ai trafori verso la Svizzera (Gran San Bernardo) e verso la Francia (Monte Bianco) è regolare. Per le prossime ore è attesa una schiarita ma, nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa delle precipitazioni fino a lunedì mattina.



Frosinone chiede stato di calamità naturale - Il Comune di Frosinone ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo la frana che ha interessato il viadotto Biondi e che ha costretto a chiudere la strada e l'ascensore inclinato, l'impianto che collega la parte bassa con quella alta del capoluogo ciociaro.



Emilia-Romagna, è allerta maltempo - Allerta della Protezione civile dell'Emilia-Romagna per vento, pioggia, stato del mare, criticità idrogeologica e idraulica. La fase di attenzione scatta alle 18 ed ha durata di 42 ore sino alle 12 di martedì. Secondo il bollettino da questa sera sono previste precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, a iniziare dalle province occidentali, in estensione a tutta la regione nel corso di domani.