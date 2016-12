Imperia, parroco brucia la foto del Papa

foto Ansa 14:42 - Il parroco di Castelvittorio, piccolo borgo nell'entroterra di Ventimiglia (Imperia), ha incendiato durante l'omelia e davanti a diverse decine di fedeli la foto del Papa. Don Andrea Maggio (che alcuni in paese dipingono come depresso e con problemi psicologici) ha accusato Benedetto XVI di "non essere un pastore, un Papa, perché ha abbandonato". A riferire l'episodio è stato il sindaco di Castelvittorio, Gianstefano Orengo, testimone dell'accaduto. - Il parroco di Castelvittorio, piccolo borgo nell'entroterra di Ventimiglia (Imperia), ha incendiato durante l'omelia e davanti a diverse decine di fedeli la foto del Papa. Don Andrea Maggio (che alcuni in paese dipingono come depresso e con problemi psicologici) ha accusato Benedetto XVI di "non essere un pastore, un Papa, perché ha abbandonato". A riferire l'episodio è stato il sindaco di Castelvittorio, Gianstefano Orengo, testimone dell'accaduto.

"E' stato un gesto scioccante - ha riferito il primo cittadino- commesso davanti a una decina di bambini. Capisco che don Andrea stia attraversando un periodo piuttosto delicato dal punto di vista psicologico, ma è comunque un gesto molto grave". Il sindaco ha riferito che il gesto inconsulto è stato commesso intorno alle 10.15, durante la consueta messa domenicale. Pochi minuti dopo l'inizio dell'omelia, don Andrea ha preso una fotografia di Papa Ratzinger che era accanto ad un candeliere e le ha dato fuoco davanti a tutti avvicinandola a una candela. Don Andrea ha giustificato il gesto accusando il Papa "di aver abbandonato, un pastore non abbandona le sue pecorelle".



"Molti fedeli hanno protestato ed altri, come me, sono usciti sconcertati - ha riferito il sindaco di Castelvittorio -. Il fatto che don Andrea stia trascorrendo un momento difficile può essere un'attenuante, ma comunque non sono gesti giustificabili". Secondo il sindaco, quello del parroco è stato il segno di un suo malessere: "Credo che sia l'apice di alcuni discorsi che continuava a ripetere negli ultimi tempi ai fedeli. Sosteneva che bisognava togliere dalla chiesa tutte le le immagini dei Santi, delle Madonne e di Padre Pio".