Disabili denudati e picchiati: infermieri arrestati

foto LaPresse 16:02 - Maltrattavano, picchiavano e facevano denudare i pazienti disabili o malati psichici di una casa di riposo, convenzionata con l'Asl, della Valfontanabuona nell'entroterra di Chiavari. Sette tra infermieri ed operatori sanitari sono agli arresti domiciliari. I sette sono accusati di sequestro di persona, violenza privata, maltrattamenti. L'indagine, condotta dai carabinieri, è nata dalle denunce dei familiari di alcuni disabili.

Secondo gli investigatori i sette indagati, colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Chiavari, avrebbero intimidito e minacciato i loro pazienti, anziani o malati psichiatrici, li avrebbero costretti in ripostigli e spazi angusti, e impiegato nei loro confronti sistemi di correzione umilianti e vessatori tali da causare anche lesioni permanenti. Le indagini sono ancora in corso, anche per accertare l'eventuale responsabilità di altri operatori della struttura.



I carabinieri hanno ripreso i sette, tre uomini e tre donne, intenti nei maltrattamenti: "Nella casa di cura - hanno raccontato i militari dell'Arma - si respirava un clima autoritario", che spesso si trasformava in vera e propria violenza e numerose angherie.