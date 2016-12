Alassio, a messa col cane: il parroco "li caccia via". Scoppia il caso Sant'Anna

Un gesto ingiustificato, secondo la testimone che a La Stampa dice: "Ma chi si crede di essere quel parroco per poter decidere chi può seguire o meno la messa? Quella non dovrebbe essere la casa del Signore che accoglie tutti?" chiede indignata. Non sarebbe la prima tirata d'orecchie che don Gilles rivolge ai suoi fedeli.



"Si tratta di semplici norme di buona educazione - spiega il prelato sotto accusa - Questo è un luogo di culto e, come tale, va rispettato. Non si tratta di essere cattivo con i cani, ma semmai di educare i loro padroni. Mi pare che anche nei musei e in molti locali pubblici non facciano entrare i quattrozampe. Non vedo cosa ci sia di strano".



Don Gilles, 55 anni e parroco da 26, difende la sua condotta: "Mi sono rivolto a quella coppia con grande gentilezza e nessuno ha avuto da ridire. Bisogna rispettare i luoghi sacri: non mi aspetto che siano gli animali a farlo, ma i loro padroni sì. Amo i cani, ne ho avuto uno per 8 anni, ma il problema è che molte persone hanno perso il senso del limite".



Meno fiscale è monsignor Angelo De Canis, responsabile della parrocchia. "Non mi preoccupo tanto di chi entra in chiesa con il proprio cane, quanto di chi in chiesa non ci viene affatto".