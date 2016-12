Sesso in tribunale, udienza sospesa

15:58 - Colta da un'inarrestabile passione, una coppia di amanti non si è accorta che, durante un'udienza, un giudice ha sorpreso i due mentre stavano facendo l'amore al piano di sopra: l'aula, infatti, ha in alto un camminamento con vetri smerigliati. Così, non appena ha alzato lo sguardo, il magistrato ha notato un fondo schiena nudo in movimento. Il giudice è stato costretto a sospendere il processo per omicidio che stava presiedendo a Genova.

L'imbarazzante scoperta a luci rosse è avvenuta il 28 aprile, a cavallo dei due ponti. Forse proprio perché i corridoi erano semi-deserti, i due lavoratori pensavano di non essere colti in flagrante, sbagliandosi di grosso. Quando il magistrato, incredulo e tra l'imbarazzo generale, ha sospeso l'udienza per il delitto di Yassin Mahmod e mandato un ufficiale giudiziario, i due sono stati fermati e invitati a rivestirsi. I protagonisti della curiosa vicenda rischiano una sanzione.