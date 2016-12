Finale Ligure, accusati di abusi su compagna ora tornano a scuola

13:20 - Il processo non c'è ancora stato e hanno l'obbligo di dimora e la possibilità di frequentare esclusivamente le lezioni per non perdere l'anno. Per questo i quattro ragazzi, accusati di violenza sessuale ai danni di una compagna dell'istituto alberghiero di Finale Ligure nel savonese, tornano in classe.

Ad aspettarli nessuna atmosfera tesa ma gli amici con tanto di striscione e torta: tutti pronti a festeggiarli. Il preside però blocca tutto non ritenendo opportuno visti i fatti. Ma i compagni non si rassegnano e fanno partire un applauso collettivo. Anzi, se la scuola blocca la festa, la festa viene spostata a casa di uno degli accusati che non potrebbe nemmeno ricevere visite. Questo è il trattamento verso i quattro ragazzi che tornano a una vita praticamente normale. La ragazza, invece, ha dovuto cambiare istituto.