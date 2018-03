Liguria, allerta rossa abusiva di Ilmeteo.it, Regione verso la denuncia

Allerta rossa, ma abusiva. E’ quella diramata dal sito Ilmeteo.it per domenica in Liguria. La notizia ha fatto il tam tam della Rete generando il caos. La gestione del sistema di allerta meteo in Italia è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, delle strutture regionali e dei Centri di Competenza, non spetta dunque a un sito. "Lo scenario di domenica è in effetti da seguire e presenta criticità - dice al Secolo XIX - l’assessore ligure alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone - tuttavia, non è pensabile fare terrorismo su questi temi per accumulare click sul web. Non è la prima volta e a questo punto pensiamo di rivolgerci alla magistratura".