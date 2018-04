28 aprile 2018 08:54 Lecce, asportata la milza a un 15enne: era stato spinto contro un banco da un compagno Non si sa ancora se si sia trattato di un caso isolato o di bullismo. Lʼaccaduto ricorda lʼepisodio del 17enne usato come cancellino per la lavagna

Da una lite per un pacchetto di patatine all'asportazione della milza. Non è ancora certo se si sia trattato di bullismo o di un episodio isolato, ma il litigio fra due 15enni dell'istituto tecnico "Olivetti" di Lecce si è concluso con un ricovero d’urgenza all'ospedale. Non lontano c'è un'altra scuola superiore, l' “Enrico Fermi”, al centro di un video choc per un caso di bullismo: un ragazzo usato come cancellino per pulire la lavagna.

La liteNon si conoscono i dettagli, ma il 15enne ferito alla milza era stato spinto con forza contro un banco da un compagno di classe. Motivo del litigio: un pacchetto di patatine. Due giorni dopo, il ragazzino avrebbe avuto un malore ed è quindi stato portato d’urgenza all'ospedale, su un'ambulanza del 118. Ricoverato, ha subito l'asportazione della milza.

Ora sta beneL'episodio è avvenuto dieci giorni fa durante la ricreazione, ma se n'è avuta conoscenza solo il 27 aprile. Nel frattempo il 15enne è rimasto cinque giorni in prognosi riservata, ma ora sta meglio ed è probabile che sia dimesso già la prossima settimana. Intanto, la dirigente scolastica non ha ancora adottato alcun provvedimento disciplinare e sta cercando di ricostruire l'accaduto. A quanto sembrerebbe dai racconti degli altri ragazzi presenti, la spinta non sarebbe stata sufficientemente forte da poter classificare quanto successo come atto violento. Il legale della famiglia del ragazzino ha però presentato una querela in Questura.