Le spiagge italiane sono ricoperte di plastica: 620 rifiuti ogni 100 metri

Uno studio di Legambiente Beach Litter restituisce l’immagine di spiagge immerse nella plastica. Di questo materiale è fatto l’80% dei 620 rifiuti che si trovano ogni cento metri di costa italiana. Per arrivare a questi dati sono stati monitorati 78 siti, per un totale di circa 400mila metri quadrati. I lidi presi a campione si trovano soprattutto al Sud e nelle isole. Nel 95% dei casi la sabbia era ricoperta da rifiuti usa e getta in plastica.

Per la precisione le spiagge monitorate erano: 22 in Campania, 15 in Sicilia, sette in Calabria e nelle Marche e sei in Puglia. Le altre si trovano nel Lazio, in Basilicata, Sardegna e Toscana e in regioni settentrionali fra cui Veneto e Friuli. Dal 25 al 27 maggio Legambiente organizza l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti”, coinvolgendo cittadini volontari.