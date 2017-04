Le Iene, molestie sessuali per un contratto: "Se ci stai, ti assumo"

Durante la nuova puntata de "Le Iene", l'inviata Roberta Rei si occupa di un argomento molto delicato: molestie sessuali per un contratto definitivo. Una donna si presenta ad un colloquio e si ritrova con il futuro dato di lavoro che le mette le mani addosso. Dopo aver risposto ad un annuncio come barista e cassiera, trovato su un noto sito di offerte di lavoro, la vittima è rimasta sconvolta per ciò che ha subito e ha segnalato il fatto alla redazione. La trasmissione ha voluto incontrare l'uomo con un'attrice per verificare la validità della denuncia. Guarda il video.