"Lei ha mai avuto collaboratori a qualunque titolo che fossero in situazioni di contratto “borderline”?" E' questa la domanda a bruciapelo rivolta dall'inviato delle Iene a Roberto Fico, che riporta "voci" secondo cui il presidente della Camera starebbe pagando in nero una collaboratrice domestica. Lui però risponde tranquillo e conferma di averne una assunta con regolare contratto a Roma. Proprio come a Napoli, aggiunge dopo essere stato più volte incalzato dall'inviato, secondo il quale invece ci sarebbe una giovane donna impiegata in quella casa. A questo punto del servizio viene mostrato uno spezzone d'intervista alla ragazza in questione, Imma: per sua stessa ammissione lavorerebbe nell'abitazione in qualità di baby sitter, anche lei con regolare contratto.



Fico, ignaro di questa intervista, alla domanda sul perché si trovi in casa spiega: "È una vicina, abita dove abita Yvonne, è una carissima amica sua e si aiutano a vicenda. Ma quali contributi?" aggiunge all'ennesima insinuazione della Iena. "Se ci fosse un rapporto di lavoro tra Imma e Yvonne ok ma..." Nel servizio di nuovo si torna a Imma, che spiega di fare precisi turni dal lunedì al venerdì e di essere rimasta a lavorare, alla fine, per affetto nei confronti della bambina. E ancora a Fico, che ribadisce la propria versione. Il servizio completo verrà mandato in onda domenica sera.