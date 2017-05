Visita lampo di Trump a Roma: in Vaticano la stretta di mano con il Papa

Trump in Vaticano per lʼincontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 1 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 2 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 3 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 4 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 5 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 6 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 7 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 8 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 9 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 10 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 11 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 12 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 13 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 14 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 15 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 16 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 17 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 18 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 19 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 20 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 21 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 22 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 23 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 24 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 25 di 30 Ansa Ansa Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 26 di 30 Afp Afp Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 27 di 30 Afp Afp Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 28 di 30 Afp Afp Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 29 di 30 Afp Afp Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni 30 di 30 Afp Afp Trump in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco, poi da Mattarella e Gentiloni leggi dopo slideshow ingrandisci

"Trump - recita la nota della Casa Bianca - ha ringraziato l'Italia per il suo contributo agli sforzi nella lotta al terrorismo, per la sua partecipazione alla coalizione globale anti Isis e il suo ruolo attivo in Iraq e in Afghanistan". Quindi si è complimentato con Roma anche per i suoi "importanti sforzi diplomatici per cessare le violenze in Libia".



Al centro della visita la lotta al terrorismo - Una visita informale fortemente condizionata dalla strage delle bambine di Manchester che ha rafforzato la convinzione comune che, come ricorda Sergio Mattarella, la lotta alla jihad "è il primo punto dell'agenda politica, la priorità" per l'Italia come per gli Usa. "Dal G7 impegno comune contro il terrorismo", conferma Gentiloni dopo aver visto Trump. Mentre fonti italiane raccontano che sul "nodo" ancora aperto del protezionismo, si è andati al concreto, ipotizzando il via libera Usa, nella dichiarazione finale del G7, a una formula che affermi il libero mercato ma nella reciprocità tra i Paesi.



La gaffe al Quirinale - Da registrare una piccola gaffe protocollare al Quirinale, dove il presidente Usa non rende gli onori alla bandiera italiana. Per il resto piena cordialità e sintonia transatlantica sui dossier caldi, dalla Libia al tema della migrazione. E soprattutto, fanno notare fonti diplomatiche italiane, grande attenzione e capacità di ascolto da parte dell'inquilino della Casa Bianca e della sua amministrazione nei confronti delle posizioni italiane.