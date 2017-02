Virginia Raggi, stipulata per lei da Romeo polizza da 30mila euro: "Sconvolta, non ne sapevo nulla"

Roma, Virginia Raggi al termine dellʼinterrogatorio 1 di 7 Ansa Ansa Roma, Virginia Raggi al termine dell'interrogatorio La sindaca è stata sentita dai magistrati per otto ore 2 di 7 Ansa Ansa Roma, Virginia Raggi al termine dell'interrogatorio La sindaca è stata sentita dai magistrati per otto ore 3 di 7 Ansa Ansa Roma, Virginia Raggi al termine dell'interrogatorio La sindaca è stata sentita dai magistrati per otto ore 4 di 7 Ansa Ansa Roma, Virginia Raggi al termine dell'interrogatorio La sindaca è stata sentita dai magistrati per otto ore 5 di 7 Ansa Ansa Roma, Virginia Raggi al termine dell'interrogatorio La sindaca è stata sentita dai magistrati per otto ore 6 di 7 Ansa Ansa Roma, Virginia Raggi al termine dell'interrogatorio La sindaca è stata sentita dai magistrati per otto ore 7 di 7 Ansa Ansa Roma, Virginia Raggi al termine dell'interrogatorio La sindaca è stata sentita dai magistrati per otto ore leggi dopo slideshow ingrandisci

Raggi è indagata per abuso di ufficio e falso in atto pubblico nell'ambito dell'inchiesta sulla nomina del fratello di Raffaele Marra, Renato, alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. L'indagine sulla sindaca è scaturita dall'acquisizione da parte della Procura del parere con cui l'Autorita nazionale anticorruzione aveva evidenziato un conflitto di interessi nella stessa nomina. Nella stessa indagine viene contestato l'abuso d'ufficio anche Raffaele Marra. L'accusa di abuso d'ufficio per la sindaca e l'ex capo del personale del Campidoglio deriva dall'aver scelto Renato Marra per il ruolo dirigenziale senza una adeguata comparazione dei curricula di altre persone. Inoltre Raggi risponde di falso perché avrebbe detto al responsabile anticorruzione del Campidoglio di aver agito in assoluta autonomia.



Ma durante l'interrogatorio che si è svolto negli uffici del Polo investigativo della polizia sulla via Tuscolana, alla periferia di Roma sulla sindaca si è abbattuta una nuova tempesta. Mentre è davanti ai pm esce infatti la notizia di una polizza vita per 30 mila euro stipulata un anno fa a suo beneficio dall'ex capo della segreteria Salvatore Romeo.