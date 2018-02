Violenta donna clochard in strada a Roma: arrestato senegalese

La donna è stata soccorsa dai carabinieri e visitata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Si trova ora nella caserma di via Tasso, ospitata e rifocillata dai carabinieri in attesa di una sistemazione. L'uomo, accusato di violenza sessuale, è stato portato nel carcere a Regina Coeli.



Contro il degrado di piazza Vittorio e in particolare per arginare il fenomeno dello spaccio si sono mobilitati diversi comitati di cittadini, ma anche registi e attori che risiedono nel rione Esquilino.