Vigili di Roma "ammalati" a Capodanno 2014, rinviati a giudizio 22 medici

I medici dovranno rispondere di accesso abusivo al sistema informatico e sostituzione di persona. Per la Procura di Roma infatti avrebbero compilato i referti di malattia utilizzando le credenziali di altri colleghi, che erano in ferie e che loro stavano sostituendo.



Individuati solo sette casi di falsa malattia - I vigili che hanno beneficiato dei certificati irregolari non sono però indagati: l'errore, infatti, sarebbe stato commesso unicamente dai medici, e i referti risulterebbero comunque veritieri. Solo in sette casi si sarebbe individuata una falsa attestazione: nei confronti di questi medici la Procura ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio e potrebbero finire a giudizio insieme ai sette vigili che devono rispondere dell'accusa di truffa.