Trovato l'accordo con i sindacati, sciopero Atac rinviato

È stato raggiunto l'accordo fra Atac e i rappresentanti sindacali dell'Ugl che avevano indetto uno sciopero di quattro ore per venerdì 8 aprile, a partire dalle 20.30. L'intesa ha condotto al differimento dell'agitazione. Il servizio di domani quindi sarà regolare. Il direttore generale Marco Rettighieri, si legge in una nota, ha espresso "la propria soddisfazione per l'accordo e ha ringraziato i sindacati per il senso di responsabilità dimostrato".