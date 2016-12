Travolta a Roma, chi c'era nell'auto? Il padre del ricercato: guidavo io

"Guidavo io, avevo bevuto, non l'ho fatto apposta, stavo fuori". Ai microfoni di News Mediaset/Tgcom24 un rom dell'insediamento della Monachina di Roma si autoaccusa dell'incidente in cui è morta una donna e sono rimaste ferite otto persone. "In macchina con me c'erano mio figlio Anthony e mia nuora Maddalena (ndr, la minorenne fermata dalla polizia). Ho visto la volante... non ho la patente e ho cominciato a correre... poi siamo andati a sbattere... mi sono ritrovato solo e ferito".