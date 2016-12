Tivoli, violenta lite per un affitto non pagato: ucciso un 51enne

Un uomo di 51 anni è stato ucciso durante una lite nata presumibilmente per il mancato pagamento dell'affitto di una stanza all'interno del suo appartamento. E' accaduto in via Empolitania a Tivoli, vicino Roma. I carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 39 anni. L'omicidio è avvenuto nella notte, la vittima è stata massacrata a calci e pugni. Ad allertare i soccorsi è stato un passante.