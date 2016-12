Stuprò minorenne, militare della marina condannato a 10 anni carcere

Giuseppe Franco aveva pianificato lo stupro - Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il militare si era avvicinato a un gruppo di ragazzine alla fermata dell'autobus esibendo un tesserino per accreditarsi come rappresentante delle forze dell'ordine. Le ragazze attendevano l'autobus per tornare a casa dopo uno spettacolo dei fuochi a Castel Sant'Angelo. Con una pretesto era riuscito a persuadere la vittima a lasciare le sue amiche e, dopo averla condotta in un prato a poca distanza dal Casale Strozzi, aveva abusato di lei.



Una delle ragazzine, preoccupandosi per il ritardo, aveva anche chiamato la madre che era accorsa alla fermata dell'autobus, ma ormai era troppo tardi e l'uomo era riuscito a fuggire. Lui durante il processo si era difeso affermando che il rapporto era stato consenziente.