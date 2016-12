Roma, arrestato dalla polizia lo stupratore della 15enne: è un militare

E' stato arrestato lo stupratore della ragazzina di 15 anni violentata due notti fa a Roma. Si chiama Giuseppe Franco, è un militare 31enne, originario della provincia di Cosenza, dipendente del ministero della Difesa: è in forza all'Arsenale della Marina. L'uomo è stato fermato in casa del fratello, il quale è stato denunciato per favoreggiamento. Il 31enne, riconosciuto dalla vittima, è stato incastrato dale immagini delle telecamere di sicurezza.