Soldi in ritardo ai rifugiati, scatta la protesta in due centri migranti

Momenti di tensione in un centro di accoglienza in largo Perassi a Roma. Circa 200 migranti si sono barricati all'interno della struttura per protesta. Gli ospiti denuncerebbero il mancato pagamento del pocket money, una sorta di diaria giornaliera destinata ai richiedenti asilo per le piccole spese. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine.

Tensione tra i rifugiati anche in un centro di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dove a protestare sono stati sia gli ospiti nel Residence Nazionale sulla statale adriatica, sia i lavoratori che prestano servizio per un compenso che non raggiunge i 7mila euro l'anno. Alcuni di loro non hanno ricevuto neanche i pochi soldi a cui avrebbero diritto per la loro attività e gli altri, ospiti della struttura, si sono uniti alla protesta dei "colleghi". I gestori del centro hanno chiamato i carabinieri, subito intervenuti per cercare di riportare la calma.